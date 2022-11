Redes.- La señora que asegura haberse divorciado por culpa de Karely Ruíz, ha confesado que ella buscaba operarse igual que la celebridad para que su esposo no la dejara, y de haberlo hecho, asegura que ganaría más que ella.

Hace unos días, se empezó a popularizar un video de una mujer que es entrevistada en la calle, siendo cuestionada sobre lo que ocurrió en su matrimonio, revelando que terminó después de 20 años, por culpa de la influencer.

Contó que fue debido a que encontró algunas fotografías en el celular de su esposo de la modelo, que empezó a sospechar que la engañaba con ella, razón por la que de inmediato lo dejó.

Sin embargo, parece que el público ha quedado muy intrigado con lo que pasó y se volvió a cuestionar a esta mujer, quien ahora aseguró que ella planeaba someterse a cirugías para quedar como Karely.

“Yo me iba a operar como Karely Ruíz… de hecho le dije a mi marido ‘si te gustan así, yo me opero. Es más, si así te gustan, me pongo los tatuajes y todo’”, expresó la mujer con mucha confianza.

El comentario ha sido bastante controversial, no solo por el cambio drástico al que estaba segura que se sometería, sino también porque piensa que de haberlo hecho, podría llegar a ganar más dinero que ella.

Actualmente, la regiomontana se encuentra en la lista de las mejores pagadas de OnlyFans, pues se ha convertido en todo un fenómeno y gana millones de pesos al día por compartir contenido exclusivo en la plataforma.

Pero esta mujer piensa que si se somete a cirugías, podría ser la nueva competencia de la modelo, por lo que muchos usuarios sugieren que debería cuidarse de ella, pues se podría llevar la corona en la plataforma.

Y es que comenta que el hombre de quien se divorció es doctor, por lo que tiene el poder adquisitivo suficiente como para pagar las cirugías que la podrían dejar igual que ella.

“Él es doctor, él tiene dinero, podía pagarme la cirugía. Incluso si lo hubiera hecho, yo ganaría más que Karely Ruíz”, expresó muy segura del poder que podría llegar a tener en internet.

Sin embargo, su ahora ex esposo le comentó que eso no era necesario, pues así como es, le gustaba, a pesar de que se separaron; por lo que la mujer se dio cuenta de que tenía que darse gusto solo a ella, y no a él.

“Me di cuenta que no era necesario, que lo importante es que estuviera bien conmigo”, agregó, dejando una enseñanza a las millones de mujeres que vieron el video.

Con información de MSN