Redes.-A través de las redes sociales circuló un video en donde se observa a un hombre utilizando la boca de un cocodrilo para abrir su cerveza.

Se observa al hombre boca abajo tratando de atraer al caimán en el agua dandole golpes en la cabeza, cuando este abre la boca, el hombre perfora la lata de cerveza con los dientes y se la da a su compañero para que la beba.

Cabe de recalcar que no se sabe cuando ni donde se filmó el video, a su vez los usuarios de redes sociales comentaron que es muy peligroso lo que hizo mientras que otros comentaron “Y otra razón más por el cual las mujeres viven más que los hombres”.

Normal day in Florida pic.twitter.com/aYzVP5MpE7

— How to protect Yourself (@selfpr0tect) July 16, 2021