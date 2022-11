Redes.- En las últimas horas, un video publicado en TikTok se volvió viral por mostrar cómo una madre, aparentemente de México, se despidió de su familia en una casa y olvidó llevarse a su bebé. Todos los detalles de lo sucedido están aquí.

Antes que nada debemos recalcar que la grabación que motivó esta nota fue compartida en la plataforma por el primo de la mujer, que se hace llamar LuisMi Espinosa (@luismiespinosa19). Él encendió su cámara cuando la progenitora regresó a la vivienda.

En primera instancia, solo se acordó de la pañalera

Lo curioso es que ella volvió a la casa no por su bebé, sino por la pañalera. Al tenerla en sus manos, procedió a despedirse nuevamente de todos. En ningún momento se acordó de su hija, razón por la cual sorprendió y divirtió a los presentes.

“Mi prima ya se había despedido, y se había subido a su coche. Ya había olvidado a su hija. Cuando volvió, creímos que vendría por su bebé, pero solo vino por su pañalera, jajajaja”, escribió el primo en el video viral. “Jajajaja, 2 veces se le olvidó”, agregó el hombre en la descripción de su publicación.

Muchos usuarios no dudaron en pedir la segunda parte de la grabación, donde se pueda ver el momento en que la madre regresa por su hija, pero esa escena no ha sido difundida por LuisMi Espinosa. De acuerdo a 20 Minutos, la progenitora no había ido a la casa por una reunión familiar, sino porque se estaba velando a alguien. Ello, según la citada fuente, podría explicar el motivo por el que la mujer no se acordó de su hija.

Con información de El Comercio