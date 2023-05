México.-El video se volvió viral rápidamente debido al ingenio que presentó la mujer con tal de no quedarse con el antojo de un delicioso pan de dulce de Walmart. Esta es la historia viral.

ADVERTISEMENT

La mujer escribió en la descripción del video: “Definitivamente este ha sido mi momento más humilde”. Todo esto porque cuando llegó al área de panadería de Walmart presuntamente ubicado en Puerto Vallarta, Jalisco, se topó con que no había nadie que la atendiera, sin embargo, no fue impedimento para que se llevara su pan.

Como no había nadie para atenderla, la mujer tomó lo que necesitaba y se cobró sola.

ADVERTISEMENT

“Encontré una libretita mágica con todos los códigos del pan y descubrí cómo funcionaba la máquina del Walmart”, contó la chica.

Y la cosa no se quedó en eso, sino que además de llevarse su pan también ayudó a otras personas a llevarse varios productos para su cena.

“Le pregunté a una trabajadora que quién estaba para atenderme y me dijo que no sabía. Sólo se pasó de largo, al parecer no quería saber nada”, explicó la clienta.

Por su parte, los internautas reaccionaron a la iniciativa de la joven de atenderse ella sola con tal de no quedarse con el antojo de su pan.

“Inusuales formas de reclutamiento de Walmart”; “Procede a quedarse a trabajar todo el turno”; “Al final, ¿qué tal te fue en la capacitación compañera, te quedaste?”; “Creo que ahora van a correr a algunas personas”; “Tipo: ahorita lo soluciono. Pero se descompone: adiós, adiós, adiós”.