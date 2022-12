México.- El concierto de Bad Bunny en Ciudad de México fue toda una locura debido a que se dio uno de los casos con más boletos clonados y falsificados en la historia de Ticketmaster.

Y aunque muchas personas resultaron afectadas, ahora se dio a conocer que no solo fue el tema de los boletos y la presentación por lo que todos recordarán este gran concierto.

En TikTok, una influencer compartió que fue testigo de cómo unas chicas se hicieron del baño en pleno concierto de Bad Bunny, a lo que ella pidió a los elementos de seguridad que las sacarán del recinto.

De acuerdo con las declaraciones de la joven, el día que ella asistió al concierto de Bad Bunny presenció cómo un par de jóvenes presuntamente se hizo del baño en medio de los asistentes.

“Yo no sé si esto es un trend o qué les está pasando, niñas, les voy a poner en contexto, una señora que estaba ahí, fue quien se dio cuenta que dos niñas se habían hecho del baño y olía horrible, yo como estaba arriba del asiento pues no lo note, a menos que me sentara”.

La usuaria @fridasahagun, compartió que todos los asistentes cercanos a ella, se encontraban con las narices cubiertas por el mal olor que expedían las presuntas jóvenes.

“No sé si iban drogadas, o estaban pedas, pero no estaban en su órbita, por lo que no nos pudimos acercar, además una de ellas se puso a comer un hotdog justo a lado de la joven que apestaba”.

La influencer finalizó asegurando que cuando ella se percató de que se habían ido del lugar, por el olor, el pantalón de mezclilla de una las asistentes estaba manchado de color oscuro en la parte trasera, por lo que se confirmaría que sí se hicieron del baño en el concierto de Bad Bunny.

