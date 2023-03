México.-TikTok es la red social de mayor relevancia del momento, pues de acuerdo con datos de la propia plataforma, durante el 2022 se ubicó como la aplicación más descargada en tiendas digitales y la de mayor número de usuarios activos en sus servidores.

Parte de su éxito se debe al dinamismo y gran cantidad de contenidosque ofrece, los cuales son mostrados a través del algoritmo, que aunque desconocido en su funcionamiento, permite a casi cualquiera convertirse en un personaje viral. Entre los videos más vistos destacan aquellos relacionados con bailes, comida, tendencia, mascotas, manualidades, maquillaje y comedia.

En relación a la última categoría, resulta común ver a creadores con sketches, guiones y personajes estructurados, aunque en ocasiones los sucesos naturales y espontáneos de la vida resultan todo un éxito, tal es el caso del siguiente clip.

A través de TikTok, el usuario identificado como Jonatan Ulises compartió un video de apenas 13 segundos en el que evidenció frente a sus compañeros de clase y profesora a su pareja de exposición; la razón fue su nula participación durante el trabajo escolar.

Se observa a Jonatan y la joven al frente del grupo, proyectando en una pantalla las dispositivas de las que se apoyaron; sin embargo, justo al momento de llegar a la parte de las conclusiones, Ulises denunció que su pareja no lo apoyó en nada.

“En conclusión, mi compañera no hizo nada, no me ayudó en nada maestra”, dijo, mientras acompañó su frase de una imagen con la foto de la joven.

Ante esto, ella reacciona sorprendida y a la defensiva, negando rotundamente la acusación, aunque su discurso duró poco pues Jonatan mostró una nueva dispositiva en la que dejó claro que sus excusas eran mentira.

“Maestra, no es cierto, eh, le estoy ayudando a presentar, aparte, estaba enferma”, respondió.

“Tan enferma que se fue a la playa”, concluyó Jonatan junto a fotos de la joven vacacionando.

Aunque se duda de la veracidad del video puesto que ella misma es quien se dedica a cambiar las dispositivas y lo hizo con la temporalidad perfecta para que Ulises pudiera exhibirla frente a la clase, la realidad es que con apenas dos horas en TikTok, el video ya suma 2.9 millones de reproducciones y 600 mil ‘me gusta’.

Con Información de Comunicado