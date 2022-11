Redes.-Todos hemos tenido la mala costumbre de tomar cosas sin pedir permiso y esa fue la razón por la que un grupo de jóvenes hicieron una broma a uno de sus amigos para darle una lección que seguramente nunca olvidará.

Fue gracias al usuario de TikTok @gerardomv5 que este caso rápidamente se volvió viral. En el clip, el joven compartió que uno de sus amigos que lo visitaba regularmente, entraba a su baño y se rociaba sus lociones al grado de acabarse algunas botellas.

“Siempre que viene aquí a la casa se mete al baño y ya me acabó este (perfume), me costó 2 mil y feria (…) se mete y se echa perfume”, afirmó.

Por lo que decidió llenar de cloro una botella de perfume vacía y dejarla en su sitio. De esta manera, cuando su amigo, lo usará, terminaría por decolorar su propia ropa sin saberlo.

En el clip se puede apreciar al joven salir del baño con una camisa negra descolorida de algunas partes, mientras que sus amigos comienzan a reír al mismo tiempo que David comienza a hablar sin advertir lo que sucedía con su ropa.

Segundos después, el joven se percató de las manchas e incluso se indignó con sus amigos. “Si no querías darme perfume, me lo hubieras dicho. No necesitabas hacer esto. Si vas a estar de fijado me hubieras dicho”, dijo con molestia.

Como era de esperarse el video rápidamente se viralizó y los usuarios no dudaron en reaccionar al video, que ahora cuenta con más de 12 millones de reproducciones y 600 mil reacciones en TikTok.

#VIDEO 📽️ Un par de jóvenes jugaron una #broma a su #amigo que jamás olvidará: cansados de que siempre tomara sus cosas sin permiso, rellenaron un #perfume con cloro para que echara a perder su ropa. 🎞️#TikTok gerardomv5 (PARTE 1) pic.twitter.com/D8MuGDxPiG — Eduardo Galván (@eduardo_galvan_) November 17, 2022

