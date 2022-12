Redes Sociales.-Luego de iniciar una relación de amor, prometerse amarse en las buenas y malas, decidieron firmar el divorcio de una forma inesperada para todos en redes

Lo que empezó en una romántica luna de miel terminó en transformarse en una de despedida, luego de que en redes sociales empezó a circular un video viral en el que una pareja se divorció y asistió a una romántica fiesta.

Aunque a través de plataformas digitales, las parejas relatan que las rupturas son dolorosas y tristes, debido a que compartieron muchos momentos gratos e inolvidables juntos, unos ex esposos conmovieron internet al revelar lo que hicieron después de firmar el acta de divorcio.

Una mujer de América Latina se llenó de mensajes positivos en su cuenta de TikTok, (@Esme_Araus) al compartir un clip junto al texto, “Firmamos nuestro divorcio y así fue nuestra despedida”.

Esmeralda, para muchos es una muestra de sensatez ya que logró terminar su matrimonio haciendo las paces con su ex pareja.

Durante el material audiovisual se pudo escuchar de fondo el audio de la canción “Si ya no me quieres” de Fidel Rueda, en donde en primer plano se les vio al hombre y a la mujer felices tras firmar el documento de separación.

Mientras que en una segunda toma, se logró ver como bailaban muy juntitos, con tristes canciones de desamor se despidieron e hicieron sus últimos bailes de pareja en una pista.

Los internautas cautivados, no dudaron en comentarles, “con mi ex me deje y me volví a casar con otro, pero ahora se me complicó más la vaina porque continuo con mi ex a escondidas”, “se entregaron amor y con amor se separan”, “cómo quisiera separarme y que terminara nos llevándonos bien sin chantajes ni rencores”.

