Redes.-El trabajador se hizo viral en TikTok, luego de que sus compañeros se dieran cuenta de que estaba comiendo de un recipiente de jabón y se empezaran a burlar de él mientras a él no le importaba.

La cuenta ‘joségarcía.jodasdeobra’ compartió en redes sociales un video en el que muestra a su compañero comiendo, haciendo énfasis en el recipiente en el que tuvo que llevar su comida.

“Cuando tu mujer te achica la presa y se ahorra en el taper en momentos difíciles”, escribió en el video, señalando el recipiente en el que llevó la comida su compañero.

Y es que se puede observar que este es un contenedor de jabón para trastes, a diferencia de los del resto de sus compañeros, lo que ha generado sensación entre ellos y usuarios en redes sociales.

Mientras el hombre que compartió el video lo graba, su compañero está deleitando la comida que aparentemente le puso su esposa, de acuerdo con lo que explica en el mismo; él se encuentra muy feliz.

La marca del jabón, es ‘Ayudín’, por lo que se le ha comenzado a llamar de la misma manera en algunos otros videos, debido a que las personas ya lo han empezado a identificar.

«Le mandaron en ese tupper porque seguro no devuelve los tuppers», «al menos le envió comida», «No es eso a veces hace falta uno, yo me recuerdo que mi hermano iba así, a sus prácticas no teníamos taper para comprar. Ahora él es ingeniero», «quien no comió en ese taper jamás vivió» y «el taper de ayudín y la mochila del hijo de inicial son parte del uniforme»; son algunos de los comentarios que dejan.

Además han comenzado a señalar que seguramente empaca de esa forma su comida, para evitar que tenga bacterias, de manera sarcástica, y se ha convertido en uno de los comentarios más populares.

Sin embargo, el usuario compartió otro video en el que se burla de él con el audio de TikTok, que originalmente aparece en la telenovela ‘Teresa: “No me va tragar la pobreza, voy a hacer lo que tenga que hacer para estar bien”.

Por este motivo, posteriormente reveló que su compañero no volvió a llevar su comida y ahora le han pedido que lo invite a comer, pues seguramente no lo llevó por vergüenza.

“Por mi culpa, hoy no le enviaron desayuno a mi amigo. ¡Atención! ¿Ayudín no hizo nada o faltará acabar el bote de Ayudín?”, se escucha en el nuevo video, haciendo referencia a que probablemente, aún tenga jabón.

