México.-No es un secreto que muchos clientes solo entran a las tiendas Sanborns para utilizar gratis los baños del restaurante y se van sin comprar nada, sin embargo, la compañía sorprendió al revelar que está al tanto de lo que hacen muchas personas y se burló por medio de sus redes sociales de aquellos que piensan que el personal no se da cuenta de que solo acuden para usar los sanitarios.

Sanborns trollea a clientes pic.twitter.com/XxpVg4YGM8 — Andrés Guzmán Pérez (@AndresGuzman_92) April 28, 2023

Fue a través de la cuenta oficial de Sanborns en TikTok, que la compañía publicó un video corto de comedia con la leyenda: «yo entrando al baño de Sanborns sin comprar nada», donde se puede ver de fondo una de sus tiendas, mientras un hombre baila el tema Cupid del grupo surcoreano Fifty Fifty.

«Ya sabemos que les encantan nuestros baños», escribió la compañía junto a su video de TikTok que ya acumula más de 350 mil reproducciones en la plataforma.

La publicación de Grupo Sanborns causó sensación entre los usuarios de TikTok y varias personas confesaron en los comentarios que pensaban que la empresa no se saba cuenta, mientras que otros le agradecieron a la compañía por «salvarles la vida» en más de una ocasión.

«Y uno creyendo que los de Sanborns no se daban cuenta». «Sanborns de Plaza Loreto mi salvación desde hace muchos años». «Sí somos, tío Sanborns, pero es que siempre salvan la vida».»¿Esto significa que ya van a dejar pasar sin que compremos algo o finjamos?». «Es que me encanta como huele su jabón de manos», comentaron varios usuarios.

Usuarios se quejan porque los baños no son gratis

Sin embargo, también hubo clientes que aprovecharon la publicación para quejarse porque en algunas sucursales de Sanborns les han cobrado por usar los baños o les piden que compren algo para dejarlos pasar, algo con lo que no están de acuerdo y pidieron a la compañía que sus sanitarios sean gratis.

«En Coyoacán me quisieron cobrar por usar el baño». «Lo malo es que en los de CDMX te cobran, mi trauma cuando fui porque soy de Puebla». «A mí sí me daba miedo que me sacarán». «Una vez me hicieron comprar algo solo por entrar a su baño», se quejaron algunos usuarios.

La compañía se tomó con humor los comentarios que recibió en su publicación y respondió algunos mensajes de los usuarios. «Nosotros lo sabemos todo», le respondieron a un usuario que comentó que pensaba que no se daban cuenta.