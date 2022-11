Redes.-Alex Crashers, streamer de Twitch, compartió un video en su cuenta de TikTok donde revela que estudió en el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP).

Como sabes, la institución ha sido protagonista de un sinfín de memes que aseguran que sus alumnos no tienen un buen desempeño académico, ni laboral.

“Yo sí estudié en Conalep y les puedo decir que el meme si es canon. Cuando yo estudié ahí, en mi generación, fácilmente, como tres o cuatro (compañeras) salieron embarazadas, y tuve dos compañeros que se salieron de la prepa porque ya no podían, tenían que meterse a trabajar porque sus esposas iban a dar a luz, creo que ni eran esposos, ni novios eran”, mencionó el streamer.

Además, el influencer fue un tanto sarcástico al comentar que lo anterior no era motivo de burla, sin embargo, el hecho de que los memes pudieran ser verdad, lo hacía gracioso.

“No tiene nada de gracioso, pero el hecho que el meme diga la verdad, lo hace más gracioso”, puntualizó.

De inmediato, los internautas se pronunciaron en el post de Alex Crashers y, aunque algunos sí apoyaron lo dicho por el influencer, otros usuarios señalaron que nunca vieron una situación similar a la que muchos mencionaban durante su estancia en la institución.

“Yo estudie en el Conalep y también salí embarazada JAJAJAJA pa que no se pierda la costumbre”, “Confirmo, es verdad, yo me salí en 2do semestre. Pero aún les hablaba a mis ex compañeros y 4 salieron con hijos”, “Estudio en Conalep, una compañera ya tiene a su nena y otra está embarazada, ni cómo defenderse”, “Mi mejor amiga y yo entramos al Conalep y al tercer semestre salió embarazada”, “Yo me acabo de graduar de un Conalep y nunca me tocó ver a morras embarazadas”, escribieron los internautas.

