Redes Sociales.-Una jovencita que subió al bungee trampolín vivió segundos de terror. Sentir al máximo la adrenalina estaba en sus planes, pero jamás pensó que podría ser la protagonista de una tragedia.

A través de TikTok se compartió el momento en que una joven sube al bungee trampolín y tras ser impulsada da una voltereta en el aire. Los testigos reían y disfrutaban de la hazaña de la jovencita, pero…

Una segunda voltereta y la cosa cambió, en unos segundos sale del arnés, seguramente mal colocado, y queda colgada de un pie. De no haber sucedido esto, la jovencita hubiera caído de cabeza sobre la colchoneta.

Eso pudo haber terminado muy mal”, comentaron en el video compartido por @arygarzaa.

¡No, no, no! Da un poquito de risa, pero, Dios, que bueno que no terminó en tragedia”, expuso Gaby.

El video ha sido compartido por otros usuarios en TikTok. Las mayoría de los comentarios cuestionan la falta de seguridad que ofrecen los responsables de la atracción, pues se observa en un momento del video que ellos reían.

