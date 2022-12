En TikTok, un clip se ha vuelto viral por mostrar cómo una joven decidió bailar con uno de los policías que llegó a inspeccionar la fiesta en la que estaba con sus amigas.

El video supera las 142 mil reproducciones en la plataforma y ha desatado una ola de risas y comentarios entre las que se pueden leer frases como “se la supo”, “ella estaba feliz” y “Arrestada pero lo bailada quién se lo quita”.

Y es que, mientras sus amigas dialogaban con el grupo de uniformados, la joven que vestía pantalón azul y camisa roja aprovechó el momento para estirar su brazo hacia el elemento de la policía que optó por seguir la coreografía.

El video ha sido compartido en un par de ocasiones más con otros audios famosos en la plataforma como el sonado “¡ya vámonos, Sofía!”, con el que se volvió igual de viral por segunda ocasión.

Y es que, de acuerdo con la publicación de la usuaria Mar, la policía llegó a la fiesta donde estaban reunidas con otros amigos para inspeccionar que estuviera todo en orden, probablemente por algún aviso vecinal sobre el exceso de ruido, aunque esto no se especificó.

Pese a la llegada de los uniformados, su amiga no dejó pasar la oportunidad de bailar música de banda con uno de ellos y en TikTok, su famoso video tiene la leyenda “Con tal de que no arresten a mi amiga”.

Si bien, la usuaria no detalló más de lo ocurrido en el evento, en los comentarios afirmó que su amiga bailó no con uno, sino con dos policías esa noche y, al parecer, no hubo ningún arresto ni consecuencia por este acto.

