Redes.- La pandemia de covid-19 llevó no sólo a resguardarnos en casa para evitar contagios, sino también a buscar maneras de continuar con el trabajo o vocación y en una oportunidad para el sacerdote Heriberto García Arias quien a través de TikTok lleva la fe católica a los hogares a través de videos cortos.

El manejo de las redes sociales no es nada ajeno para el sacerdote, ya que en realidad es muy joven. En su cuenta de TikTok no sólo es común ver videos de algunos fragmentos de las misas que oficiaba en Jalisco, sino también respondiendo algunas preguntas de sus seguidores tanto personales como de la propia religión o temas controvertidos hasta sumarse a tendencias como probar el filtro de Avatar o ver con qué tiktokers haría un video.

En alguno de sus videos compartió que antes de ser sacerdote tenía una novia, pero esa inquietud por el seminario lo llevó a descubrir de qué se trataba y a partir de ahí decidió seguir esa vida, difundiendo la palabra de Dios, decisión que calificó como la mejor de su vida.

En sus redes sociales se describe como un influencer de amor y esperanza, sentimientos que busca hacer llegar a través de cada uno de sus videos cortos en los que además comparte reflexiones y también algunos momentos de su vida personal como el festejo por su cumpleaños o su amor por la charrería, el cual lo llevó incluso a conocer a Vicente Fernández y a entrenar en su rancho Los Tres Potrillos.

No sólo tiene TikTok, sino también está en Instagram y Facebook y en cada una de sus redes sociales se muestra a gusto y abierto con sus seguidores para responder cada una de sus preguntas como si se casaría o incluso cómo enfrenta el acoso por su aspecto físico.

“Muchas veces me da risa, no respondo, pero sí me hago una pregunta, ¿qué pasaría si yo como hombre y como sacerdote hiciera ese tipo de comentarios? Creo que tendría serias consecuencias”, dijo sobre el acoso.

En TikTok es la red social en la que acumula el mayor número de seguidores con 1.6 millones, mientras que en Instagram cuenta con 129 mil y en Facebook tiene 31 mil likes en su fan page.

Su objetivo es hacer llegar su mensaje a los más jóvenes, quienes son los que usan dichas redes sociales. Para ello, el sacerdote asegura que la clave es que el mensaje sea claro, breve y dar respuestas a sus inquietudes.

“Ese es el plan, llevar a Dios a las redes sociales a donde la gente se pueda acercar con una buena respuesta, una buena reflexión porque realmente nuestro mensaje compite con muchos bailes, con muchas actuaciones, coreografías y lo interesante es que el mensaje de Dios no tiene competencia, pero si no lo damos con calidad no va a competir y entonces los jóvenes no lo van a ver, no lo van a escuchar”, dijo en una entrevista.

Heriberto García Arias oficiaba misa en la Catedral de la Basílica de San Juan de los Lagos, en Jalisco, de la cual se despidió hace dos semanas ya que fue enviado a Roma para estudiar Comunicación Social Institucional.

“Voy con miedo, también con mucha fe, con mucha esperanza, con muchas cosas aquí en el corazón por despedirme de mi familia, de mis amigos, de México pero también confiado en lo que Dios me está pidiendo”, respondió a una de sus seguidoras.

Aseguró que seguirá haciendo videos y respondiendo en la medida de lo posible.

Con información de Excélsior