Redes.-Una joven se volvió viral en TikTok tras compartir la equivocación que cometió al ir a comprarle un regalo de Navidad a su sobrina recién nacida, pues no se dio cuenta de que en realidad era un traje para un perro y comenzó a presumirlo hasta que una de sus amigas se fijó en la etiqueta y le explicó que se trataba de ropa para mascotas.

En un video que compartió la usuaria Luchi Fiol (@luchifiol) en su perfil de TikTok, se puede ver a la joven presumiendo el regalo que le compró a su sobrina y aunque una de sus amigas le preguntó por qué la parte de las piernas tenía un diseño extraño, ella respondió de forma segura que era para el pañal.

«Mira lo que le he comprado a mi sobrina, es un vestido de Stitch de Navidad(…) Alguien por favor me puede regalar a su hijo o hija y se lo cuidó y le pondré estas cositas», se escucha decir a la joven.

Posteriormente su amiga le preguntó para cuánto tiempo de nacida era el vestido que había comprado, pero al revisar la etiqueta se dio cuenta de que era ropa para mascota porque tenía un dibujito de un perro y comenzó a reírse.

«No me lo puedo creer, pero esto cómo se lo pones a un perro, yo pensaba que era para un bebé, menos mal que no se lo he regalado», dijo la joven resignada tras darse cuenta de su equivocación.

Su video ya suma más de 16 millones de reproducciones en TikTok y causó risas entre los usuarios, quienes comentaron que desde el principio se dieron cuenta de que era ropa para perro, aunque otros compartieron confusiones parecidas que tuvieron con los accesorios para perros.

«Yo no tengo perros y de que lo vi me di cuenta que es para todo menos para bebé». «El papá de mi bebé le compró una camita y era para perro jaja y pues no teníamos perros asi que toco al bebé usarlo». «Pero ella soñadísima con el regalo». «Yo le compre un impermeable a mi hijo, también era para perro». «Mi mamá me dio un outfit de Navidad para mi hijo y eso mismo me paso», comentaron algunos usuarios.

En otro video la joven explicó que ella en realidad sí tiene un perro, pero nunca le ha puesto ropa por lo que no se imaginó que el traje que le compró a su sobrina era para mascotas. Sobre su confusión señaló que estaba se compras en una tienda donde venden de todo y cuando vio el traje lo primero que pensó fue que era para un bebé, aunque abajo había camas para perro.

Joven confunde ropa para perro con ropa para bebé pic.twitter.com/4fNGB62IOF — Andrés Guzmán Pérez (@AndresGuzman_92) November 23, 2022

