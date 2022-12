México.-La canción ‘Gatita’ de Bellakath fue eliminada de todas las plataformas de streaming musical después de que una persona todavía no identificada la reclamara como suya.

En un video compartido en su cuenta de Instagram, Katherine Huerta aseguró que este reclamo se trata de un robo , pues ella es la autora original de la canción junto al productor musical Alexito Mix.

ADVERTISEMENT

La cantante de éxitos como “Lluvia de micheladas” aseguró que prepara una demanda multimillonaria por el “robo” de la canción y su eliminación de plataformas.

Y es que “Gatita” se había posicionado como la canción más escuchada de Spotify en México y llegó hasta el lugar número 85 a nivel internacional.

“Así que mientras realizo la demanda multimillonaria al genio que se le ocurrió robarla, yo le regalo ‘Gatita’ a mi México porque ‘Gatita’ es de México pa’l mundo”, escribió Bellakath en su video de denuncia.

Te puede interesar > Sheinbaum confirma conversaciones con equipo de Bad Bunny para concierto gratuito en CDMX

A pesar de no estar disponible en ninguna plataforma musical, “Gatita” sigue visible en YouTube en el canal oficial de la cantante.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Bellakath (@labellakath)

“Gatita podría ser un plagio”

Usuarios en redes sociales han hecho notar que “Gatita” puede ser plagio de una canción publicada desde 2012. El sencillo en cuestión se llama “El hueso de mi perra” y es interpretado por Sou D AK ft LittleKey.

Internautas señalan que la composición rítmica de “Gatita” es exactamente igual a la canción que vino diez años antes. De igual forma, la letra muestra similitudes temáticas.

Ambas canciones las puedes consultar aquí:

Usuarios de Tik Tok también han mostrado que los arreglos musicales de “Gatita” son muy parecidos a “La Carcacha” de Selena Quintanilla.

A pesar de estos señalamientos, Katherinne Huerta aseguró en entrevista que la inspiración para “Gatita” llegó de manera espontánea:

“Una vez saliendo de un evento yo puse una pista empecé a tararear, y se me ocurrió un corito. Y yo dije no, está chistoso. Se lo conté a mi productor y me dijo grábalo, sí va a estar padre”, explicó.

Fuente Agencia