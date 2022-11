México.-En los últimos meses se han reportado casos de discriminación en antros de Monterrey, Nuevo León, algunos usuarios de redes sociales han tomado las mismas para evidenciar que este hecho es más común de lo que se piensa.

Y en esta ocasión, el estilista e influencer Joel Barrera evidenció en su cuenta de Instagram que discriminaron a una joven de su staff por su físico.

ADVERTISEMENT

“Hoy fue la posada de mi staff, de Joel Barrera Salón y vinimos a The Normal para pasarla espectacular y pasar un buen rato con todo mi staff y no nos dejaron pasar.

“Estoy aquí en The Normal, es un antro con clasismo, es un antro que discrimina a la gente. No nos dejaron pasar, es una estupidez que este tipo de situaciones estén pasando. Neta, no puede ser que en el 2022 sigan discriminando personas que sólo se la quieren pasar bien, que quieren pasar un buen rato”, dijo.

El estilista invitó a sus seguidores a no ir a este antro porque te discriminan, a pesar de que vas a consumir y pagar por ello.

En un segundo live, el joven explicó la situación por la que pasaron sus empleados y él en este antro de Monterrey.

“Hice la posada de mi staff el día de ayer, ya teníamos tiempo planeándola. Yo ya había ido a The Normal y se me hizo un antro muy padre, diferente y yo quería que mi staff viviera la experiencia de ir a ese lugar.

“Yo hice la reserva del lugar hace una semana (en The Normal). Se me hizo algo raro cuando hice la reserva porque me dice ‘oye, de pura casualidad tendrás foto del staff contigo’ y yo dije ‘¿por?’ y me dijo ‘es para enseñar la foto en cadena y para cuando llegues no tengas problema para entrar”, dijo.

Agregó que cuando la gente que venía con él comenzó a pasar, el guardia de la entrada no dejó pasar a una de sus trabajadoras por su apariencia.

“Llegamos al antro, se estaciona el Party Bus, llegué a la cadena y le digo al guardia ‘tengo una reserva a nombre de Joel Barrera’, en eso abre la cadena y me paso con mis niños y en eso le cierran la cadena a alguien que venía conmigo.

“Le digo ‘¿qué pasó?’ y me dice ‘no, espérame, vayan pasando por favor’. (…) Le dije es que ella viene conmigo, es parte de mi staff y me dijo ‘no es que ella no va a entrar’”, relató en su live.

Barrera señaló que alguien con el que parecían dirigirse todos los guardias le dijo que podía pasar todo su staff menos la joven, posteriormente le llamó a la persona quien le realizó la reserva, sin embargo, le dijo exactamente lo mismo.

“Sentí tanto coraje. Ellos con la mano en la cintura decidan no dejar pasar a alguien que le echó ganas y que se compró ropa, se maquilló y se arregló. Imagínense que si yo me sentí así, lo que ella sintió. Es una situación muy mala”, señaló.

Al final, el grupo decidió retirarse de ese lugar y acudir a otro ante los malos tratos que recibieron en el antro de Monterrey.

Comentarios en su live de Instagram lo exhortaban a denunciar por discriminación, ya que consideran que no es posible que esto siga ocurriendo.

“Esto no es la primera vez que pasa; yo entiendo que en el antro no te dejen pasar porque está lleno, pero ya que se metan con el físico de una persona en pleno 2022, esto no puede seguir pasando”, finalizó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Joel Barrera Salón (@joelbarrera_salon)

Fuente Agencia