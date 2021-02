Escocia.-Una mujer de 33 años ayudó a empujar un camión lechero por una colina nevada y, por esa acción, fue recompensada con un año de productos lácteos gratis que la propia compañía le otorgó al enterarse del «amable» gesto.

Se trata de Charlene Leslie que fue filmada este martes empujando un enorme camión de leche de la empresa escocesa de productos lácteos Graham’s, por una calle cubierta de nieve en Cowdenbeath, Fife en Escocia, tras el temporal de la tormenta Darcy.

Según contó la mujer a Daily News, ella se dirigía a su trabajo en un supermercado cuando vio que el camión tenía dificultades para subir la colina, a causa de que sus ruedas resbalaban por el camino congelado.

“Un montón de gente estaba tratando de empujar un automóvil colina arriba cuando noté que el camión de Graham venía detrás de él. Sus ruedas delanteras estaban girando y estaba atascado por toda la nieve. Apareció mi vecina, así que le pedí que cuidara a los niños y al perro mientras lo empujaba», relató Leslie.

En ese instante, no lo dudó y le pidió a un vecino que cuidara a sus hijos para poder auxiliar al camión. Tras tener éxito en su cometido, la mujer reconoció que «fue muy peligroso» lo que hizo. Sin embargo, Leslie destacó que «afortunadamente la camioneta de Graham subió la colina a salvo».

«Nunca me quedaría de brazos cruzados cuando veo a alguien en problemas. Realmente no estaba pensando en mí, solo quería ayudar», sostuvo la heroica madre que en ese momento se encontraba con su hija Rihanna de 10 años y Hunter de dos.

Por su parte, Robert Graham, dueño de la compañía familiar destacó el esfuerzo y la ayuda de la noble mujer y, tras regalarle un año de sus productos gratis, calificó su gesto como «increíblemente amable».

“Cuando vi el video de Charlene empujando uno de nuestros camiones articulados por una colina empinada sin ayuda de nadie, no lo podía creer», destacó el empresario, quien le ofreció el regalo «como agradecimiento de corazón».

Tormenta de nieve hizo que un auto pierda el control y termine chocando

«Finalmente llegó a salvo a la cima. No puedo creer toda la atención que estoy recibiendo por lo que hice. Fue un placer conocer al señor Graham porque soy una gran admiradora de la marca de agricultura familiar y sus productos, comentó Leslie, quien remarcó que no lo hizo para «recibir algo a cambio», pero que, de todos modos, está «absolutamente encantada» con la oferta que le hizo el dueño de la empresa.

'When I saw the video of Charlene pushing one of our artic lorries up a steep hill singlehandedly, I couldn’t believe it!'

A Fife woman will receive free milk for the rest of the year as a reward for her efforts in pushing a dairy lorry up a snowy hill.https://t.co/fR6EwR4yoz pic.twitter.com/wUSiNiniMA

— STV News (@STVNews) February 12, 2021