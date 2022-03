Redes.- Luego de que todas las especulaciones que hubo en las redes sociales acerca de la participación de Andrew Garfield y Tobey Maguire en la última película de Spider-Man No Way Home, se hizo realidad, pero no solo la participación, sino que también el meme que circula de los tres spiderman’s.

El día de ayer se reveló la fecha en la que fanáticos podrán adquirir una copia de «Spider-Man: No Way Home» en formato digital y físico.

Y para la relevación se mostró una foto de los actores recreando el icónico meme de los tres Spider-Man señalándose uno a otro.

La película llegará el 22 de marzo y a partir del 12 de abril en formato físico 4K UHD y Blue-Ray.

El formato digital lo puedes preordenar a través de Amazon Prime Video, Apple TV y Google Play, en formato 4K Ultra HD, Blu-Ray y DVD en Amazon.

Spider- Man No Way Home se estrenó el pasado 15 de diciembre del 2021; la película alcanzó los 1.050 millones de dólares a nivel mundial en tan sólo 12 días de estreno.

Tras descubrirse la identidad secreta de Peter Parker como Spider-Man, la vida del joven se vuelve una locura.

Pero algo sale mal y provoca una fractura en el multiverso, lo que hace que aparezcan personajes de películas pasadas tal es el caso de, Tobey Maguire quien fue el primer Spider-Man, Dr. Otto, Duende Verde, y Andrew Garfield son algunos e los personajes que se pueden observar en la película.

A partir de esta movie, se estrenará Dr. Strange 2 en donde se especula la participación de Tobey Maguire y la muerte del mismo por Wanda.

Por otro lado, en redes sociales se habló sobre el descanso de Tom Holland en su carrera, mientras que para Andrew se dice que tendrá su tercera película, recordemos que es el único Spider-Man que cuenta solamente con dos películas.

Con información de Telediario