Redes.- Un hecho insólito fue publicado a través de un video en TikTok en el que se aprecia a una mujer presuntamente en las calles de Argentina, que al parecer tiene problemas con su vestimenta por lo que se la quiere quitar; la gente a su alrededor la mira confundida ya que no saben que es lo que sucede con la ella. A través de redes, el usuario -@va_dy_- difundió en su cuenta de TikTok que se encontraba en la fila del banco cuando de repente se percató que una señora se intentaba quitar el suéter por alguna extraña razón.

Conforme avanza el video se puede observar a la mujer sacudiendo su ropa con la intención de quitársela ya que, al parecer, tiene algo adentro que la molesta. La sorpresa va siendo mayúscula para todos los presentes al ver que tras varias sacudidas de la ropa de la mujer ¡terminó saliendo una rata!

El curioso momento fue comentado por los internautas quienes destacaron la actitud de la mujer, que no perdió la calma ante la sorpresa de saber que tenía una rata entre su vestimenta. “Yo me sacó la ropa, no me importa estar en la calle”, “Re tranquila estaba”, “Pobre doña, muchos hubiésemos estado a los gritos en su lugar”, “Me pasa a mí y ese día me velan”; “Cómo está tan tranquilaaaaa”; son algunos de los comentarios que se leen en la publicación.

El inusual hecho se ha vuelto viral en TikTok y ya cuenta con más de 12 millones reproducciones y cientos de comentarios.

