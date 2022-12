México.-Franco David es un adolescente que se hizo viral luego de que subiera a su cuenta de Tik Tok un video en el que comparte fotos de los preparativos y el festejo de su fiesta de XV años. El hecho llamó la atención, pues estas fiestas suelen hacarlas para las adolescentes, sin embargo a Franco David no le importó este prejuicio y no vio porqué no tener una fiesta de XV años con baile, chambelanas y todo.

En el video, subido a la cuenta @franco_david31, el quinceañero, originario del estado de Puebla, le agradece a su madre y hermana, quienes pagaron la fiesta. También muestra el bonito traje color vino que vistió, un par de fotos con sus amigas ensayando el baile, los arreglos de mesa. A juzgar por la serie de videos, fue una gran fiesta. Franco David demostró que no hay que limitarnos por los esterotipos y prejuicios.

Las amigas del festejado participaron en los diversos bailes que prepararon con algunos días de antelación junto al cumpleañero para realizarlos durante la fiesta. Sin importar «el qué dirán», Franco compartió y disfrutó cada segundo de la fiesta. La felicidad y la alegría por la vida no reconocern géneros.

Los videos sobre su fiesta se han hecho rápidamente virales, hasta el momento suman 14 millones de reproducciones, y se llenaron de comentarios agradeciéndole por su ejemplo y valentía, además de que lo felicitan por la fiesta tan bonita que tuvo: «Me parece excelente yo me quedé con deseos de festejar a mis hijos sus 15», «no se quién invento que solo fuera fiesta de niñas», «no se quién invento que solo fuera fiesta de niñas».

Fuente Agencia