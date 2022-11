México.-Una joven celebró sus 15 años con 850 dólares (casi 17 mil pesos) en su bolsillo y esto lo hizo gracias a un nuevo baile para recolectar dinero: “el trenecito”.

A través de la cuenta de TikTok @quinceaneraeventos se publicó un video en el que se explica, paso a paso, cómo una joven quinceañera aprovechó el baile del trenecito para juntar dinero.

Y es que si bien, en algunos lugares este baile es para recién casados, en este caso fue una quinceañera la que tuvo la gran idea de pasar con un pequeño costal para que los asistentes le dieran un obsequio monetario.

Así, al ritmo de Súbete en el tren, de Sergio Prado y sus federales, la joven fue quien encabezó el “trenecito”, ya que sus amigas y otras personas eran las que le seguían en la fila.

De acuerdo con @quinceaneraeventos, “la quinceañera deberá llevar una bolsa o una caja, donde los invitados depositarán dinero”.

El video de TikTok muestra el momento en el que la quinceañera recolecta el dinero y, lo más importante, cuando lo cuenta y suma un total de 850 dólares; es decir, 16 mil 521 pesos mexicanos.

Y si bien muchos usuarios vieron “el trenecito” como algo gracioso y otros más indicaron que estarían dispuestos a replicarlo, hubo quienes se quejaron.

Para mí se me hace una forma de cobrarle al invitado lo que se comió costumbre no me gusta”, “también de verían de decir que no lleven regalo, porque les van a volver a pedir se pasan”, “me gusta la idea nunca lo había visto lo voy a hacer con mi hija”, “buena idea en lugar de llevar regalos que den dinero así ella se compra lo que quiera”, son algunos de los comentarios.

