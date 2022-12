Redes.- Cantar tu canción favorita a todo pulmón es sin duda una de las cosas más relajantes y desestresantes que hay, sin embargo, nadie espera ser captado en cámara de sorpresa mientras uno se encuentra haciéndolo. Así le ocurrió a un pequeño que fue grabado sin darse cuenta y compartido en redes sociales; el clip suma más de 13 millones de reproducciones.

Lo que más sorprendió a los internautas de redes sociales es que el pequeño que no parece tener más de 10 años no se encuentra interpretando alguna canción que podría ser considerada como de su edad o al menos alguna del momento como suele suceder, sino que el menor aparece cantando a todo pulmón uno de los éxitos más populares de Amanda Miguel.

Con los ojos cerrados, moviendo sus brazos y pensando que nadie podía observar fue captado cantando el niño cantando Castillos, una de las canciones más conocidas de Amanda Miguel, la cantante argentina nacionalizada mexicana.

“Mi rey era un monstruo de piedra,

con el corazón de piedra,

Pago por mi amor con piedras,

rompió mi ilusión con piedras”, se puede escuchar cantar al menor que no se percató que estaba siendo grabado, pues lo hacía con los ojos cerrados.

Como era de esperarse, el clip del menor se volvió viral en redes sociales, pues tan solo 15 horas después de haber sido publicado en TikTok ya suma más de 13 millones de reproducciones y miles de comentarios aplaudiendo su forma de cantar con sentimiento.

“Ni amanda Miguel le puso tanto sentido con el”, “Dios mío esto debe verlo Amanda Miguel”, “Aveces siento que somos yo y chucho contra el mundo”, “Todos sintiendo el dolor de Chucho”, “Quien le hizo tanto daño a ese niño”, “Su carita cuando lo cacharon jajajaja”, “jajaja chucho me representa cuando hay una canción que me llega, aunque nadie me haya hecho nada jajajaj”, escribieron en los comentarios.

Usuarios también se dedicaron a etiquetar a la cantante Amanda Miguel para que reaccionará al video del niño cantando su canción.

