Redes.-Para nadie es un secreto que los trabajadores de la construcción son personas poderosas, pues tienen que fortalecer su cuerpo quieran o no para poder realizar las labores de su día a día, mismas que son muy pesadas y no cualquiera es capaz de realizarlas. En este caso, llama mucho la atención un joven de nombre «Jona» quien dice ser albañil y propiamente el más fuerte de México. Para que no quepa duda se ha sometido a diversas pruebas con hombres de otras profesiones y hasta de gimnasio para dejarlo claro.

Incluso, el fiel seguidor del América (porque nunca se quita su playera amarilla) acudió a las famosas Barras Praderas, donde se midió con uno de sus representantes y ante los ojos de Paul Villafuerte, fundador del gimnasio, demostró todo su poder. Pero las cosas no han quedado ahí, pues como si se tratara de un maestro pokémon se le ha aparecido a otras figuras para retarlas; su víctima ahora fue un hombre fornido dedicado al campo.