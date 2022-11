Redes.- Canelo Álvarez se ha convertido en el enemigo número uno de los seguidores de Messi. Luego del partido entre México y Argentina, la disputa escaló a redes sociales tras las declaraciones del boexeador. En España, un periodista no dudó en irse en su contra y explotó contra el mexicano.

Aficionados de ambas estrellas del deporte se han pronunciado en las redes, pues algunos están a favor y otros en contra del Canelo, pues consideran que no está al nivel de Messi. Sin embargo, ambos son grandes figuras del box y el futbol en sus países, respectivamente.

Pero, parece que en España no piensan lo mismo, almenos así lo dejó ver un periodista de nombre Jota Jordi, quien no dudó en exponer que el Canelo no es tan famoso como se piensa. El comentarista explotó en contra del boxeador y aseguró que no lo conoce.

Canelo Álvarez sufre desaire en España tras pleito con Messi

En España ya llegó el pleito entre Messi y Canelo Álvarez, pues el pugilista lanzó amenazas en contra del jugador argentino, mismas que han sido respondidas por otros influencers en las redes sociales. En el programa deportivo, el periodista Jota Jordi no dudó en expresar su molestia:

¿Quién es el ‘Canelo’? Lo conocí hoy por Messi…

Fue lo declarado por el periodista español, quien asegura que hay mucha gente que no conoce al deportista mexicano a pesar de su trayectoria. Sus compañeros se sumaron a la conversación y aseguran que Canelo no necesita nombrar a Messi para ser famoso, pues en México es uno de los mejores boxeadores.

Sin embargo, Jota Jordi explicó que no lo desconocía por completo sino fuera por el pleito con Messi. Y es que, el astro del futbol ha tenido una gran trayectoria en Europa, por lo que el Canelo lleva las de perder entre los aficionados, pues el periodista es un gran seguidor del Barcelona.

😳 "¿QUIÉN ES CANELO? Lo he conocido hoy". 😱 Brutal zasca de @jotajordi13 al boxeador tras su polémica con Messi. pic.twitter.com/kWivP6m6Yh — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) November 29, 2022

