Qatar.- Recientemente, un video que circula a través de las redes sociales se hizo viral y encendió la polémica sobre las relaciones amorosas que son comúnmente hoy en día catalogadas como “tóxicas”, término que le fue puesto por los usuarios a una joven que observó con unos ojos no muy agradables a su pareja.

Fue en el partido entre Brasil y Croacia de la Copa del Mundo, donde se captó a una pareja de aficionados realizando un acto que hasta el momento ha generado miles de reacciones a través de las redes.

En el entretiempo del partido, el hombre amablemente le sostiene el celular a su pareja quien lo estaba utilizando como espejo, mientras la mujer terminaba de maquillarse, el joven con un par de ‘guiños’ le coquetea a otra mujer.

Muchos pensarían que la pareja del joven jamás se daría cuenta por lo concentrada que estaba, pero fue su reacción la que sorprendió a más de uno.

Mientras el joven le coqueteaba a otra mujer, la pareja repentinamente lo voltea a ver con un rostro de seriedad y molestia, sorprendiendo a muchos de los usuarios sobre la gran habilidad que tuvo para darse cuenta.

El video, que hasta ahora tiene 5.9 millones de reproducciones, ha causado gran furor a través de las redes sociales, y son los mismos internautas que se preguntan cómo se dio cuenta la joven de la acción que realizó su pareja.

“Loco cómo tu mujer tiene superpoderes para saber cuándo estás en algunos bs, Ella como se da cuenta que el hace algo con su ojo, que miedo jajaja, Reina de los perfiles laterales”, son algunos de los comentarios que han publicado los internautas.

Esta no es la primera vez que sucede un momento bochornoso en un partido de fútbol, pues en el partido entre México y Guatemala, una pareja de aficionados fue captada realizando un acto que genero sientas de reacciones en redes.

Alfredo Gutiérrez, joven que se volvió viral al ser captado junto a su pareja Shae Vonstein, en el partido de México contra Guatemala de la Copa Oro.

La pareja estaba en el Cotton Stadium de Dallas en Estados Unidos, cuando se robaron la atención en el momento, y los narradores del partido notaron que la chica rubia no parecía tan entretenida mientras su novio estaba eufórico en el partido que ganó la Selección Mexicana, lo que provocó que las redes sociales se volcaran para saber quiénes eran.

Best thing I've seen at the World Cup so far pic.twitter.com/wTB6SyzPLI

— Gecko🦋❤ (@AcevenGecko) December 9, 2022