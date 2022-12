La aplicación recopila fotos y usa inteligencia artificial, de acuerdo con Prisma Lab no usan las fotos proporcionadas para cualquier otra razón que no sea aplicar diferentes filtros o efectos, además aclara que conserva tus datos personales por un periodo de tiempo no especificado.

Pero en una declaración a TechCrunch aseguraron que utilizan los servicios en la nube de Amazon Web Services para procesar las fotos de los usuarios. Y tan pronto como se entrena un modelo de IA en las fotos de un usuario, las imágenes se eliminan inmediatamente.

Según se puede leer en su política de privacidad, las imágenes del usuario solo salen del teléfono para ser procesadas por la IA de la empresa en la nube y se borran en 24 horas.

Si bien Prisma (propietaria de Lensa) declara que el usuario conserva todos los derechos sobre su contenido de usuario, añade lo siguiente.

‘Usted nos concede una licencia perpetua, revocable, no exclusiva, libre de regalías, mundial, totalmente pagada, transferible y sublicenciable para utilizar, reproducir, modificar, adaptar, traducir, crear trabajos derivados y transferir su Contenido de Usuario, sin ninguna compensación adicional para usted y siempre sujeto a su consentimiento explícito adicional para tal uso cuando sea requerido por la ley aplicable y como se indica en nuestra Política de Privacidad)’.

¿Qué datos faciales toma la IA?

Estos datos faciales incluyen la posición, la orientación y la topología del rostro, y se obtienen mediante la API TrueDepth de Apple, la misma función de reconocimiento facial que incorporan los iPhone para desbloquear los teléfonos.

La política de privacidad de la app estipula que los datos que recopilan —esenciales para mejorar su algoritmo— los utiliza de manera anonimizada, por lo que la compañía no podrá usar los datos del rostro de un usuario para identificar individualmente a ese usuario.

¿Cómo usarla?

Lo primero es descargar la aplicación Lensa en su teléfono inteligente, luego abrir la app.

Para usar el generador de selfies AI de Lensa, no es necesario suscribirse, con la prueba gratuita es posible generar las imágenes, sin embargo solo permite editar 3 fotos al día por lo que para gozar de todos los filtros sin restricciones la aplicación tiene un costo de poco más de 500 pesos al año.

Luego de completar la prueba gratis, llenar los formularios y aceptar las condiciones de uso y política de privacidad debe seleccionar entre 10 y 20 fotos.

Después de importar las fotos, debe elegir el sexo la aplicación le mostrará las fotos que puedes descargar en su dispositivo.

Con información de Vanguardia