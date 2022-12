Redes.- Cuando acudimos a las ferias hay muchos puestos en los que podemos encontrar casi cualquier cosa ya sea ropa, comida, juguetes o hasta cobijas. En la actualidad se ha hecho muy famoso que por redes sociales se compartan fotos o videos de puestos que se dedican a vender cobijas o colchas muy originales, pero en ocasiones las personas que atienden estos locales pueden estafar a sus clientes.

Esto le sucedió a un joven que acudió a una feria en donde decidió comprarle a un señor cobijas, ya que tiene un puesto con una gran variedad de éstas e incluso hasta de Karely Ruiz. Sin embargo, el hombre que hizo la compra resultó estafado.

ADVERTISEMENT

Por medio de un video que compartió en TikTok mencionó que acudió al local para comprar varias cobijas y así protegerse del frío, pero no se espero que en realidad no compró lo que esperaba.

“Me estafó el señor de las cobijas en la feria. Yo bien feliz porque no pasaría frío”.

En el clip se observa una foto del joven con bastantes cobijas y muy feliz porque ya no pasaría frío, pero su desilusión llegó cuando llegó a su casa y se dio cuenta que en realidad no compró lo que le había ofrecido el señor en la feria.

“Supuestamente eran cobijas, cuando llegué a mi casa eran colchonetas”.

En los comentarios varias personas le recomendaron al hombre para la próxima revisar lo que compra, mientras que otros dijeron que a ellos les había ocurrido lo mismo.

“Me pasó lo mismo, según era una colcha y son colchonetas”, “Eso quiere decir que ya es plan con maña porque a mí también me lo hicieron”, “A mi papá igual y mi mamá ya nunca más lo deja comprar algo”, “Hay que revisar lo que uno compra”.

Con información de MSN