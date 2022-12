Redes.-Una niña enterneció a los usuarios de redes sociales luego de ser captada mientras lloraba al percatarse que sus padres fueron a verla en el festival navideño que organizó la escuela a la que asiste.

“Razones por las que nunca le debemos faltar a nuestros hijos”, es la descripción que incluye el video compartido en TikTok.

En la grabación, aparece una pequeña con un atuendo navideño, dirigiendo su mirada hacia donde está el público, cuando de pronto se da cuenta que sus papás están ahí.

ADVERTISEMENT

La menor no pudo contener su emoción, por lo que comenzó a romper en llanto, sin embargo, también mostró su alegría con una gran sonrisa.

De inmediato, los usuarios se pronunciaron en redes sociales, donde relataron que la presencia de los padres en la vida de sus hijos es sumamente importante para que puedan desarrollarse de la mejor manera en la vida adulta.

“Qué manera de llorar, me acordé de mi infancia que nadie venía porque mi papá trabajaba mucho y mi madre nos dejó”, “las lágrimas más honestas que he visto”, “Si mi mamá no puede ir por su trabajo, voy yo a ver a mi hermano para que no esté solito”, “Me hizo recordar cuando en mi última etapa de preparación de titulación buscaba a mis papás y como siempre nunca llegaron, eso sí, agarré mi título y me fui feliz”, son algunos de los comentarios que pueden encontrarse en el video compartido en dicha red social.

Cabe mencionar que, de acuerdo con Leopoldo Camacho Sustaita, docente de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), Unidad Torreón, «es importante que la niña tenga la imagen de mamá, y que el niño tenga la imagen de papá, además de entrar en contacto con ambos pues uno alimenta al otro, y es fundamental para el crecimiento del infante».

Con Información de Comunicado