Redes.-Un hombre se hizo viral en Tik Tok al ser gabado en el momento en que se arrodilló ante la hija de su novia, ahora prometida, para preguntarle si quería que él fuera su padrastro.

Taylor Nally, la madre de la pequeña, subió el video desde su cuenta @taylornally1 y rápidamente acumuló miles de vistas, a la fecha centa con 1 millón de reproducciones.

«Por 9 años hemos sido yo y mi nena. Bueno, hoy agregamos a nuestro mejor amigo a la familia. Charlie tiene al padre que siempre ha merecido» se lee en la descripción del video.

En el video se puede ver cuando Taylor llama a su hija Charlie quien, luego de ver el anillo de su madre, va emocionada hacia donde está el novio de su mamá, quien se hinca para pedirle ser su padrastro.

«Tu mamá ya dijo que sí. ¿Puedes ser mi hija? ¿Puedo ser tu papi? ¿Sí? Te amaré por siempre, lo prometo. Y te cuidaré”, le dijo su nuevo papá a la pequeña Charlie

“Ese es un buen hombre. No tiene idea de cómo ha cambiado la vida de esa niña”; “su reacción lo dice todo”; “empecé a sollozar”; “como alguien que creció sin padre, esto derritió mi corazón”, comentaron algunos usuarios enternecidos.

