Redes.-A través de sus perfiles en TikTok los jóvenes acostumbran presumir las cirugías estéticas que se realizan para verse mejor e incluso muestran su proceso de recuperación, pero un joven ha causado polémica por la razón por la que acudió con un modificador corporal para que le quitaran el ombligo.

Se trata de un joven llamado Ezquiel, quien utiliza el usuario de @ogreto en TikTok y explicó que decidió ir con un modificador corporal pues sentía que su ombligo solo servía para acumular suciedad y eso le parecía desagradable.

«When pensas que el ombligo solo sirve para juntar suciedad. Hoy fui con un modificador corporal a removerme el ombligo», escribió el usuario junto al video del procedimiento que le realizaron.

En el video que ya suma más de 3 millones de reproducciones, el joven mostró cómo se preparó para el procedimiento y posteriormente publicó un nuevo video donde se puede ver la cicatriz que le quedó y explicó que solo falta que le quiten los puntos.

Su video ha causado diversas reacciones entre los usuarios, algunos lo criticaron y opinaron que debió probar con agua y jabón si no le gustaba que estuviera sucio, mientras que otros bromearon y le comentaron que ya podía decir que es un clon.

«Bloqueo la conexión con la mamá». «Hubieses probado con agua y jabón». «Siento que no puedes respirar». «Cada parte de nuestro cuerpo tiene su función. El ombligo no se para que pero igual jaja». «Yo igual me quiero modificar, no me gusta tener ombligo ni mostrarlo», le comentaron.

¿Para que sirve el ombligo?

Durante la etapa del embarazo los bebés están unidos a sus madres por medio del cordón umbilical, por donde pueden recibir nutrientes y oxígeno, pero al momento de nacer el cordón umbilical debe ser cortado, pues el bebé ya no lo necesita y deja una cicatriz que es conocida como el ombligo.

La forma del ombligo dependerá de cómo hayan realizado el corte, pero la mayoría de las personas lo tienen hacia adentro, lo cierto es que el ombligo no tiene ninguna utilidad y solo sirve como un recordatorio de la unión que tuvo el bebé con su madre antes de nacer.

