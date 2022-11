Redes.- Aunque realmente se desconoce la razón o causa por la que sucede la acción, pues no se muestra una conversación previa o algún tipo de comentario, a través de un video en redes sociales el Movimiento Estudiantil 60-4 publicó un video en el que se exhibe a un profesor mientras uno de sus alumnos está hincado frente al escritorio y rezando el padre nuestro. De acuerdo con la publicación se trata de un docente de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) y quienes comparten el clip señalan además que esta es solo una de las tantas situaciones por las que tienen que pasar con el profesor.

En un video de a penas 31 segundos, puede verse como en un principio entre algunas risas al inicio de la grabación aparece un alumno de rodillas y con las manos juntas diciendo la oración de padre nuestro, y puede vérsele un tanto nervioso frente al escritorio en el que se encuentra el docente quien no hace nada más que permanecer sentado y observar al resto del grupo. Hasta el momento no ha habido reacciones de la casa de estudios a la que presuntamente pertenece el profesor señalado, ni por parte de otros alumnos para tratar de aclarar la situación o el por qué de que un estudiante se ponga a rezar en plena clase, sin embargo en comentarios denunciaron que el docente señalado “es una persona que no enseña solo le gusta intimidar y humillar a los estudiantes”.