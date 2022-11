Redes.- No cabe duda de que la única forma para aprobar un examen es estudiando arduamente, sin embargo, para nadie es un secreto que los alumnos suelen utilizar “acordeones” para salirse con la suya y aprobar las materias. No obstante, hacer trampa no es un reto sencillo y por ello, un profesor decidió hacer un concurso de acordeones, en donde los más creativos, recibirían 0.5 puntos en el examen

Fue el usuario de TikTok Marco Mata, quien publicó el video en donde mostró algunos de los más llamativos acordeones que llevaron los estudiantes para aprobar, pues aunque suene poco, medio punto puede hacer la diferencia entre pasar un examen y reprobarlo.

En el video se observa que los estudiantes reciclaron cajas de jugos, bolsas de Chetos y hasta galletas para hacer los mejores acordeones. Además también utilizaron prendas como cinturones, o útiles escolares como una goma para camuflar el acordeón a la hora de hacer la prueba.

Los acordeones de verdad estaban hechos con muchísima precisión y creatividad pues los alumnos tuvieron que utilizar pequeñas hojas y escribir en ellas con letras súper chiquitas para poder hacer que pasaran desapercibidos.

En el video se observa un acordeón dentro de un jugo y otro dentro de un hotcake. También hubo quien utilizó una bolsa de Chetos para colocar dentro de ella los papeles en forma de las frituras y sacarlas poco a poco durante el examen.

Además hubo una galleta que contenía en su interior las respuestas de las preguntas y una botella de plástico que tenía la información dentro de la etiqueta.

Como era de esperarse el video pronto se hizo viral y aunque mucho usuarios aplaudieron la creatividad de los estudiantes, hubo quienes lamentaron que se hubieran «quemado» sólo por medio punto.

«No ma se delataron por 0.5 puntos», «El del cinto está muy bien», «Pido tutorial de cómo los hicieron», escribieron los internautas.

