México.-Karely Ruiz se ha convertido en una de las figuras más queridas en redes sociales, la modelo regiomontana goza de gran popularidad y actualmente cuenta con más de 7 millones se seguidores en Instagram y más de 9 millones de seguidores en TikTok.

Además de eso, la estrella de Onlyfans, tiene muchos seguidores y fanáticos que son bastante leales, al grado de hacer fiestas temáticas y todo tipo de productos sobre ella, incluyendo cobertores con su imagen.

Por medio de Instagram, la también influencer subió una fotografía en que la vemos posando al lado de un joven, quien tiene su propia cobija que tiene impresa su imagen con un conjunto color rosa.

“No puedo creer hasta donde he llegado, estoy muy feliz y agradecida con todos ustedes. Me cambió la vida para bien y sigo con los pies en la tierra, la verdad que jamás se me va a subir porque por ustedes estoy donde estoy”, publicó la modelo.

Este gesto fue aplaudido por sus seguidores, quienes no dudaron en reaccionar, incluso apareció el polémico influencer Fofo Márquez, quien puso algunos emojis de fuego y fue corrido por otros seguidores.

La cobija de Karely está empezando a tener fama, pues en TikTok se han vuelto virales videos de usuarios comprando y vendiendo la cobija con la imagen de la modelo.

