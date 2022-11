Redes.- Luego de que una señora agarró el camión de flete para transportar su colchón, ahora sus declaraciones sobre las burlas que recibió se han hecho virales.

En Facebook se compartió la foto de una señora que aprovechó su viaje en el camión para transportar su colchón. Eso sí, tuvo que irse parada para sostenerlo.

ADVERTISEMENT

La imagen fue compartida por el usuario Erick Reséndiz y se cree que el hecho ocurrió en Torreón, Coahuila, el pasado miércoles 26 de octubre.

Apenas se publicó su foto, la señora que agarró el camión de flete para transportar un colchón generó decenas de comentarios entre internautas que aplauden su iniciativa, y los que la critican por no pagar una mudanza.

Lo cierto es que en la imagen únicamente se ve a la mujer como pasajera, por lo que no afectó a ningún otro usuario.

Por otra parte, también existe la posibilidad de que sea familiar del dueño del camión que le transportó el colchón, como flete, y todo haya sido un trato en familia.

La señora que generó debate por transportar su colchón, habla

Luego de que en redes sociales se generara todo un debate en redes tras viralizarse la imagen de una señora transportando su colchón en un camión en Salta, Bolivia, ella ha salido a dar su declaración.

Y fue a través de Twitter en donde se hicieron también virales sus declaraciones, pues aseguró que todos la habían criticado por usar el camión, pero nadie se había fijado que después de mucho esfuerzo pudo comprarse un colchón.

Pues según reveló, la criticaron por ser pobre y no por comprar su colchón; además no la felicitaron por ser una mujer autosuficiente.

“Me dijeron de todo, se burlaron porque subí al transporte público, que afortunadamente no llevaba tanta gente, el chófer fue amable”

Señora del colchón

Estas declaraciones de la señora que se viralizó por comprar su colchón y transportarlo en camión, las recopiló un usuario de Twitter:

“Ya no dormimos en las tablas duras con la colchoneta, mis hijos no sabían que se podía dormir sobre algodones, yo despertaba adolorida, pocos entenderán de que hablo”

Señora del colchón

Señora que agarró un camión de flete para transportar su colchón genera debates en redes

La foto de la señora que usó un camión de transporte público para llevar un colchón se hizo viral rápidamente, causando sin sinfín de comentarios a favor y en contra.

Por un lado están los que creen que hizo bien en ahorrarse lo del flete y que quienes crean lo contrario tienen, ya sea envidia por su creatividad, o los recursos para pagar una mudanza.

Asimismo, hay otro grupo de personas que piensan que hacer uso del transporte público como flete es un abuso. Acá otros comentarios acerca de la señora que agarró un camión para transportar su colchón:

“Mente de tiburón; por sus 15 pesitos lo llevo hasta casa”

“Hay personas que no tienen quién les haga el favor de traer sus cosas o los medios pero al mexicano no se nos duerme y eso es lo que cuenta”

“Una vez metí mi bici desarmada a un camión y el goey me cobró doble; no me imagino cuánto le tumbó a la doña”

“Una vez compré una escalera de tijera y me fui en el camión, no estorbó nada”

“Sin miedo al éxito doña, soy su fan”

“Si el chófer choca lleva la señito su chaleco antichoques”

“Cálmense doña, es transporte público no flete de mudanzas”

Compra colchón y se lo lleva en el transporte público. Recibió burlas en las redes. El descargo de la mujer: "Me criticaron por ser pobre, no me criticaron por comprar, con mucho esfuerzo mi colchón nuevo, no me felicitaron por ser una mujer autosuficiente, por la valentía de pic.twitter.com/QWipQzkOL0 — ⚜️Charles Espriella⚜️ (@CARLOSEES) November 2, 2022

Con información de SDPnoticias