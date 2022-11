Redes.- ¿Te imaginas hacer una transferencia bancaria y que te equivoques de número al que le tenías que depositar? Eso fue lo que le sucedió a una joven de nombre Alejandra Trujillo, quien mediante redes sociales contó que por error depositó casi 20 mil pesos a una cuenta equivocada y que en medio de aclarar todo, su caso se complicó. Fue mediante Facebook en donde se dio a conocer el caso de la protagonista de esta historia.

De acuerdo con lo expuesto, al darse cuenta de que cometió un error en la transferencia en su trabajo, la mujer se puso en contacto con la persona que recibió el dinero por error. Sin embargo, lejos de que obtuviera buena respuesta, resultó que no se la quisieron regresar. Según lo que se logra ver en las conversaciones de WhatsApp, el jefe de Alejandra fue el encargado de contactarse con la persona Lizet -a quien le llegó la transferencia-. De forma amable, en todo momento, se pidió que se realizara la devolución del dinero. Sin embargo, resultó que supuestamente a Lizet no le llegó el dinero. Incluso, mencionó que su cuenta se había dado de baja desde hace tiempo. La supuesta acción terminó siendo desmentida por el jefe de Alejandra. Indicó que el banco le compartió que el dinero seguía en la cuenta de quien le hizo mal la transferencia. “Wuao, para empezar, ellos no deben dar datos míos y del estado de mi cuenta sin mi autorización. Yo ya no tengo esa cuenta, la di de baja. Se me hace súper extraño que aseguren que, si la tengo”, indicó. Finalmente, ante la negativa, se presentó una denuncia en contra de Lizet, pues presuntamente no quiso regresar el dinero. Mientras tanto, en redes sociales reaccionaron al caso: “Dejaré mi número de banco por si nuevamente quiere transferir dinero, nada más que yo me quedo con el 50% de lo que erróneamente transfieras”; “Pues yo sancionaría a la empleada. Que tal incompetente tienes que ser para no poder hacer una transferencia correcta”; “Evasión Fiscal Mode”; “No puedo creer que haya pasado muchas veces”, se lee entre las reacciones.