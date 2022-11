México.-HotSpanish sigue haciendo de las suyas luego de compartir un video en el que reta a un joven para que deje que un amigo bese a su novia a cambio de 5 mil pesos.

“Oye bro, ¿por 5 mil pesos dejarías que mi amigo bese a tu novia?”, mencionó el influencer.

El joven se muestra un tanto pensativo y le pide al creador de contenido que le dé unos momentos para hablarlo con su pareja.

“Déjame platicarlo. Es que no sé, son 5 mil pesos mi amor”, señaló el enamorado.

“Él es el que manda”, le responde su novia.

“Déjame pensarlo poquito”, agrega el joven.

Finalmente, el chico accede y aquí es donde viene el drama. El hombre se acerca a la novia del joven y comienzan a besarse, sin embargo, en un momento, parece que la escena comienza a molestarlo, por lo que pide que se separen.

La pareja inició una discusión, en la que el joven prefirió dejarle el dinero a su novia e incluso, se alejó del lugar.

“No hay precio para dejar que alguien más bese a tu pareja”, “Yo que ella me quedaba con el dinero y no con alguien que aun sabiendo que estás con él, te regale con alguien más nomás por la ambición”, “Pues es una lección, porque a la mujer que amas no se le hace eso ni por todo el oro del mundo”, “Se enoja y él le dio permiso pues simplemente se dejó llevar nada más eso”, son algunos de los comentarios que pueden encontrarse en el post.

Hasta el momento, el video de HotSpanish cuenta con más de 3 millones de “me gusta”, supera los 60 mil mensajes y acumula más de 50 millones de reproducciones en TikTok.

