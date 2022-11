Redes.-Una niña se ha viralizado en redes sociales debido a que su madre la grabó mientras lloraba porque le pedía que comiera pollo, y ella se negaba, pues cree que es algo bastante cruel.

Las nuevas generaciones sorprenden al mundo por su indudable capacidad de pensar de manera diferente y esto se ha puesto a prueba en diferentes ocasiones en redes sociales.

ADVERTISEMENT

Una gran cantidad de niños han ganado popularidad por marcar la diferencia en el mundo y en esta ocasión se trata de una menor que se niega a comer lo que su madre le dio, debido a que opina que no es algo que debería de hacer.

En el fondo se escucha que su madre la regaña, pues aparentemente está enojada debido a que la niña se niega a comer lo que le ha dado, al mismo tiempo que ella está muy triste porque la quieren obligar.

“Pobrecito”, le comenta a la menor a su madre, entre lágrimas demostrando lo incómoda que se siente de ingerir a un animal que tuvo que ser matado para que ella lo comiera.

Su madre insiste en que debe comer, pues es lo que ella le da para que se alimente, pero ella continúa enfadada, y sigue sin ingerir ni un poco del animal, pues es consciente de lo que ocurre para que llegue a su plato.

“Yo no quiero comerme la carne porque pobrecito”, agrega entre lágrimas con un tono de desesperación sobre lo que siente y su madre no entiende, tratando de que la dejan comer algo más.

Su madre agrega que de no comer el pollo, tampoco deberá comer dulces, pero ella lo niega, asegurando que los dulces no son de origen animal, dejando sin palabras a la madre.

“Sí, por los dulces no se mueren. Nada más los pollos. No son animales (los dulces)”, explica la niña un poco más tranquila de lo que se le podía ver, al escuchar que no podría comer dulces por la misma razón.

Reitera que es algo bastante desagradable, pues siente mucha empatía por el animal, mientras toca el pollo, tratando de evitar comerlo, pero no recibe respuesta positiva de su madre.

“Dice estar llorando porque no quiere comer pollo porque dice que está muerto”, escribió la mujer en su cuenta de TikTok, ‘saguisaavedra’ en el que lo compartió.

Diferentes usuarios han señalado que no es la manera adecuada de hacer que un niño coma, pues podría provocar grandes traumas en su desarrollo, además de que aseguran que la debió dejar comer otra cosa, pues realmente se sentía mal por ello.

Sin embargo, la mujer continúa tomando como una broma lo que ella menciona, pues se ríe de que la niña acaricia al pollo, pues dice lo mal que se siente porque esté muerto.

Con Información de Comunicado