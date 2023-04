México.-Hassan Emilio Kabande Laija, mejor conocido como Peso Pluma, ha tenido un ascenso impactante en el panorama musical como cantante de corridos tumbados, pues en pocos meses se posicionó como el artista mexicano más escuchado en la actualidad, así lo demuestra la aparición de sus canciones en los tops de plataformas como Spotify y Billboard.

Esto ha generado que el cantante protagonice, indirecta y directamente, situaciones que tienden a volverse virales en redes sociales, por ejemplo: el niño que sorprendió al cantar y tocar PRC, tema donde colabora el artista originario de Guadalajara con Natanael Cano. O el joven que fue confundido con Peso Pluma y armó un alboroto.

Ahora, en TikTok, se volvió viral otra situación relacionada con Hassan, que actualmente se encuentra de gira en Estado Unidos, e incluso ayer sorprendió a los asistentes del festival Coachella al aparecer en el escenario con Becky G.

Resulta que el artista Rob The Original plasmó en una tortilla el rostro de Peso Pluma, así lo compartió en su perfil en la red social de videos cortos (@officialrobtheoriginal).

A esta grabación, que al momento ostenta más de 2 millones de visualizaciones, el creativo le añadió la siguiente descripción: “¿Quién quiero un taco de Peso Pluma?”.

En el clip, se ve como Rob, con lo que parece ser un cautín, le da el toque final a la tortilla, donde se distingue perfectamente el rostro del músico que abandera los corridos tumbados.

Este video viral ha generado muchas respuestas positivas por parte de otros usuarios de TikTok, por ejemplo:

“Medio kilo de tortillas bélicas, por favor”, “Ya que sé que no me voy a comer a Peso Pluma, me como la tortilla”, “Este men sí tiene talento, con todo puede dibujar”, “Me da dos de bélico con salsa y cilantro”, “¿Cómo no va hacer famoso si hasta en las tortillas me sale?”, “Qué talento”, “Me levanto, un baño y luego me pongo a tortiar” y “Taco de pluma”.