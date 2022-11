Eran aproximadamente las 17:00 horas cuando un perro de raza pitbull color café me arrojó un tabique desde el segundo piso de una casa, me abrió la cabeza, pero afortunadamente no pasó a mayores”, relató el joven atacado por el pitbull.

De acuerdo con el relato de Ian, el perro parecía estar entrenado para atacar a las personas desde la azotea.