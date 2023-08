Redes.-Gran escándalo se vive en redes sociales luego de que una cibernauta diera a conocer por medio de sus historias de Instagram que está decepcionada de Super Mario Bros. La Película por considerarla muy violenta hasta el grado de hacer llorar a sus hijas.

“Muy ilusionadas para verla, muy decepcionadas de los primeros quince minutos”, inicia la queja de la madre de familia, quien asegura que el filme está repleto de escenas violentas e intimidaciones, así como lenguaje inapropiado. Asimismo, pide a otros padres de familia no obligar a sus hijos a verla, pues de hacerlo estarían “normalizando la violencia”.

No obstante, es importante mencionar que Super Mario Bros. La Película ha recibido la clasificación AA, lo que significa que es apta para todo el público. Como era de esperarse, el reclamo de la madre de familia desató burlas por parte de los cibernautas, quienes alabaron la trama presentada en el filme a lo largo de una hora y media.

“Si una peli asusta o hace llorar a tu hijx, no es para su edad. No lo reproches por no querer ver violencia que ahora los adultos normalizamos y se nos escucha riéndonos en el cine. Ellos aprenden de nosotros que esas situaciones violentas nos dan risa”, agregó.

Critican a Super Mario Bros por no ser una película inclusiva

Cabe destacar que esta no es la primera vez que la película de Nintendo Pictures e Illumination recibe críticas. El actor John Leguizamo, conocido por dar vida a Luigi en el polémico live action de 1993, lamentó que no haya inclusión de la comunidad latina en esta nueva entrega.

“No la voy a ver. Podrían haber incluido un intérprete latino. Estaban progresando y de repente pararon… Han echado a perder la inclusión, han ‘desincluido’ ¡Ficha a algún latino! Somos el 20% de la población. El grupo más grande de personas racializadas, y estamos infrarrepresentados”, dijo John Leguizamo.

Con Información de Comunicado