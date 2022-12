En TikTok se ha hecho viral una curiosa situación de la vida real. Resulta que una joven que recién había obtenido empleo pidió permiso para faltar el primer día, o mínimo, llegar tarde porque tenía cosas que hacer. La curiosa situación se hizo viral en TikTok y generó varios comentarios entre los internautas que no podían creer la petición de la joven antes de empezar a trabajar.

A través de la cuenta de TikTok -@godoytalya0- se dio a conocer un video de una conversación por WhatsApp entre una chica que comenzaría a trabajar al día siguiente y su jefa en la que ya le estaba pidiendo permisos y le consultaba por los horarios de comida y demás beneficios que tendría. La joven le envió varios mensajes de audio a la que sería su jefa un día antes de empezar a trabajar para preguntarle si podía faltar: “Consulta, viste que yo mañana comenzaría ahí donde tú estás, bueno, ¿te podría pedir permiso para faltar ya mañana? Porque tengo unas cosas que hacer”, se puede escuchar en el audio compartido enel video de TikTok. Ante la incredulidad de la jefa, la joven continúo con sus peticiones ya que no terminaba ahí la solicitud de la joven. “Si no, puedo llegar más tarde a eso de las 12 o la 1. ¡Ah!, ¿y a qué hora tengo la merienda? ¿Hay comida y todas esas cosas? ¿Puedo tomar mate?”, fueron los mensajes que dejaron perpleja a la mujer.

ADVERTISEMENT

La respuesta de la jefa fue contundente al escuchar las peticiones de la mujer que estaba contratando. Ante su asombro, la mujer compartió en TikTok su respuesta y además escribió “WTF, ¿esto es real?” y compartió el resto de la charla con la joven y su respuesta a las peticiones. “Ni siquiera te presentaste a la charla, ni a la reunión del trabajo, ¿y ya vas a faltar? No, no, si llegás al mediodía, no tenés comida, no tenés hora de descanso, no tenés mate, no tenés nada. Llegada derecha a limpiar el piso”, le respondió con una voz que denotaba enojo. Lo sorprendente fue que la joven respondió que siendo así, ese trabajo no le servía por lo que renunció esperando poder tener más suerte el próximo año. “Entonces no me sirve el trabajo, no vemos la próxima. El año que viene tal vez tenga suerte”, dijo la joven. Aunque minutos más tarde se arrepintió y envió un nuevo audio preguntando cuánto le pagarían en dado caso de que no faltara

Las consultas de la joven un día antes de empezar a trabajar generaron varios comentarios de los internautas que reprochaban la actitud de la joven mientras que otros lo tomaron con más humor. “Y la gente que necesita realmente laburar no consigue nada”; “Le faltó preguntar si le podían dar un adelanto”; “La gente de recursos humanos estaba mirando el mundial cuando le toco la entrevista”; “Empezó con todo y terminó superándose jaja”; “No le caigan, todos tuvimos un primer trabajo y no sabíamos dónde estábamos parados”; son algunos de los comentarios.

Con información de Milenio