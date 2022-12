México.-TikTok es una red social donde muchos videos tienden a volverse virales, sobre todo los protagonizados por animalitos, por ejemplo: el gatito que le dio un gran susto a su dueña por su sueño profundo o la vaca que persiguió a un joven que intentó grabar al lado de ella.

Ahora un perrito captó la atención de miles de usuarios de la plataforma por el gran salto que dio para sortear el zaguán de su casa y salir a la calle.

La cuenta @808tiko compartió el momento en que este can intentó varias veces salirse por encima de la puerta de su casa, de aproximadamente cuatro veces su tamaño, hasta que de un gran salto lo logró.

“Los dueños: hay que poner un zaguán para que no se salga Firulais”, fue el texto que le añadieron a la grabación.

Al momento, el video del perrito escurridizo es un éxito en la red social, pues acumula más de 20 millones de visualizaciones y 2.3 millones de Me gusta.

Además, otros internautas reaccionaron de inmediato con comentarios divertidos ante el gran salto del animalito, por ejemplo:

“Los perros mestizos son súper inteligentes”, “Ni El Chapo tuvo tan increíble escape”, “El muro fronterizo”, “Ese tomó clases de gato”, “Hasta la vista dueños”, «El perro gato», “Yo cuando no me dejan salir”, “El perrito: yo entro y salgo cuando se me dé la gana”, “Yo yéndome de pinta en la secu” y “Definitivamente Firulas es mexicano”.

