Redes.- En Tik Tok se hizo viral el video de ‘Dorito’, un suave lomito que se volvió la sensación en redes sociales por la graciosa reacción que tuvo al encontrarse a su dueño en la calle, luego de que se saliera de casa porque dejaron la puerta abierta.

La graciosa reacción del perro ha causado sensación en redes sociales ya que ‘Dorito’ ha demostrado que aprendió bien hacerse “el que la Virgen le habla” cuando se encuentra a alguien en la calle y no lo quiere saludar.

El video fue publicado en TikTok por la cuenta -@soycesargeme- en el que el cuidador del lomito explicó que el perrito se salió de su casa porque dejaron la puerta abierta. Sin embargo, se hizo el loco cuando se encontró con su dueño en la calle, se volteó y dio unos pasos en dirección contraria.

Luego del desplante de su mascota, el tiktoker sólo atinó a reir y posteriormente ‘Dorito’, el perro, dio su brazo a tocer y se acercó a su dueño para recibir algunas caricias.

Los internautas no dudaron en compartir sus comentarios ante la divertida reacción del perro, resaltando lo chistoso que resultó ver la reacción del can al toparse con su cuidador.

“El perro: Huy no hablo con desconocidos”; “disculpe joven… OH! Si eres tú»; “Volteando disimuladamente: ni te topo”; “El perro: we te anda buscando tu mamá!!”; son algunos comentarios de los internautas.

Con información de Milenio