México.- A través de la página de Facebook Memes de Cajeme White se ha viralizado un video del momento en que una fiesta de revelación de sexo no termina como se esperaba. En México se ha comenzado a afianzar la moda de realizar un pequeño festejo o reunión con el fin de dar a conocer cual es el sexo del bebé. Estas fiestas se han caracterizado por realizar distintas sorpresas. Pues a través de distintos medios buscan exhibir con los colores rosa o azul el sexo del bebé que aún se encuentra en el vientre de la madre.

Estas fiesta comenzaron con el uso de globos rellenos de confetí o polvos de determinado color, no obstante, con el paso del tiempo las fiestas de revelación del sexo se han vuelto cada vez más elaboradas. En el video compartido por dicha página de Facebook se muestra como una familia intentaba dar a conoocer el sexo del bebé a través de una mini pelota de fútbol, la cual se debería de haber roto o explotado cuando fue pateada por el padre del bebé.

En el video de 40 segundos se observa como un padre está acompañado de su esposa e hija y se dispone a romper la minipelota de una patada. Nunca se imaginó que las cosas no saldrían como esperaba, pues la patada que dió no logró romper la pelota y esta terminó cayendo el patio del vecino, donde un perro rápidamente tomó la pelota y se puso a jugar con ella. Aunque se esperaba que en el jugueteo del perro la pelota se rompiera o explotara, no lo hizo, así que la sorpresa planeada para la revelación del sexo del bebé no salió como esperaban.



