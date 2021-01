India.- En redes sociales circula el tierno video de un perro que está sentado a las afueras de una iglesia para “bendecir” con su pata a las personas que asisten al recinto.

En el clip que le ha dado la vuelta al mundo, se puede observar a un can que espera paciente a que las personas pasen frente a él para darles una pequeña palmada en la cabeza.





Las imágenes fueron captadas a las afueras de un templo en Shrigonda, Maharastra en India en el Siddhivinayak Templo, donde los devotos agradecen el gesto del can.

Por otra parte, el usuario Arun Limadia quien posteó el video del perro, pidió a los asistentes de la iglesia que no le dieran dulces al can y que no le pusieran sindoor, polvo cosmético tradicional de color rojo o naranja de la India, para no dañar su salud y su piel.

“Es una solicitud sincera para todos, por favor no pongan sindoor en el cuerpo de dogi y no le den dulces, estropeará la salud, la piel y el pelo del cachorro. Comparte tanto como sea posible para ayudar al cachorro”, escribió.

Con información de El Imparcial