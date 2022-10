Brasil.-Los buffet siempre son un salvavidas si se busca comer bien y a buen precio, pues el límite es el cielo, o más bien cuando el estómago se sienta satisfecho, pero ¿qué ocurre cuando alguien no tiene llenadera?

Eso le ocurrió a João Carlos Apolonio, un hombre originario de Brasil que en sus redes sociales presumió cómo consumió 35 platos de pasta en el buffet de un restaurante en situado en São Paulo, Brasil, que contaba con una tentadora propuesta en la que podías comer todo lo que quisiera pagando solo 19.90 reales, algo así como 70 pesos mexicanos.

João Carlos quiso aprovechar la promoción y llegó hasta el lugar, donde en un principio solicitó diez platos, cinco de lasañas, tres ñoquis y dos fideos; para luego continuar comiendo cinco más: tres ñoquis rellenos y dos fideos, teniendo en cuenta que en la última tanda los platos fueron reforzados.

Su hambre era tanta que volvió a pedir cuatro porciones de lasaña y otras cuatro de ñoquis, a lo que el mesero del lugar se sorprendió, fue entonces que apareció el gerente del lugar y le habló para pedirle que se retirara del lugar.

“Por favor, ¿aceptaría una propuesta? No tienes que irte, no te estamos obligando, pero si te vas ahora te devolvemos el dinero y no tienes que pagar nada”.

El hombre, quien además presume ser un amante de la comida se sintió muy ofendido y decidió compartir su historia en su cuenta de Instagram, en donde explicó que logró comer los platillos porque solo desayunó ocho piezas de pan a lo que se suma que su trabajo en la construcción es sumamente pesado y provoca que siempre tiene hambre, por lo que necesita mucha energía.

Su caso se viralizó tanto que incluso el restaurante tuvo que emitir un comunicado e invitarlo a comer.

“Rodízio de Massas & Coxinhas Ragazzo, los clientes pueden consumir platos seleccionados del programa sin limitar la cantidad, tal y como establece la normativa oficial disponible en la web de la marca, redes sociales y tiendas físicas”.

Con Información de Comunicado