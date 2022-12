Redes.- La ilusión de casarse y planear la boda con sus familiares y amigos es lo más grande para toda pareja de novios, sin embargo, lo que vivió esta novia llamada Tiare no fue la experiencia más grata de su vida.

Junto con su ahora esposo, Amador, contrataron los servicios de una organizadora de bodas que se decía profesional, pero que en todo momento los estuvo engañando al no preparar la boda de sus sueños.

Este es el relato de Tiare, quien se identifica como Lady Escolta en Twitter (@IamTiare) y de lo que vivió ese día:

«Ayúdenme a llegar a todos para que nadie jamás vuelva a presenciar un trago tan amargo como el que TANIA OJEDA nos hizo pasar en nuestra boda.

Claro que queremos nuestro dinero de vuelta, pero lo que MÁS queremos es que nadie pase esto. No saben lo triste que es esperar con tanta ilusión uno de los días más importantes de tu vida y que alguien a quien le confiaste la organización, por falta de ética laboral, lo arruine.

Dentro de todo lo malo, agradecemos estar rodeados de muchísimo amor y gente que nos ama cañón, así como las atenciones increíbles de los chicos de Novum, de Gaby Vargas y Andy y de los dueños del jardín Marquina para que pudiera hacerse este evento.

Quisimos el lunes 12 del presente mes y año, llegar a un acuerdo con ella en el cual se portó muy ‘accesible’ y se comprometió a regresarnos nuestro dinero, pero ayer 14 de diciembre nos enteramos de que tiene planeado irse del país y no volver; es por eso que el día de hoy levan.

Quisiera que nadie jamás pasara esta terrible historia de terror que TANIA OJEDA me hizo pasar. Lo que estoy buscando es que esto se haga viral para que nadie más pase lo que Amador y yo presenciamos el día que tuvo que ser el más feliz de nuestras vidas.

Mi familia, mis fotógrafos, mis amigos, los dueños del jardín, mi maquillista, mis damas y mis conocidos tuvieron que MONTAR ABSOLUTAMENTE TODO.

Así como tampoco llegó ningún servicio que contratamos, llegó comida que yo no pedí, carne cruda y fría que MI MAMÁ TUVO QUE COCINAR (adjunto video).

Llegaron solo 6 meseros para 160 personas porque TANIA OJEDA no pagó tampoco su servicio. Mi ceremonia empezó tarde porque no había luz, ya que TAMPOCO pagó el uso del jardín. No había loza ni vasos ni nada donde pudiéramos tomar o comer.

El día 10 de diciembre (día que se celebraría nuestra boda) TANIA JAMÁS LLEGÓ. Eran las 16:40 horas y no había montado nada, ni había flores, ni mobiliario. Mi boda supuestamente empezaría 16:30 horas.

Justo un mes antes de la boda, mi esposo y yo le liquidamos a TANIA OJEDA ROBLEDO la totalidad de lo que abarcaba nuestro contrato; Quiero aclarar que también se le hizo un pago adicional de platillos y seguridad privada el día 8 de diciembre, Justo dos días antes de la boda.

En octubre del 2021 firmamos un contrato de prestación de servicios con la ‘wedding planer’ TANIA OJEDA ROBLEDO, donde se comprometía a hacernos la boda de nuestros sueños, cosa que no fue así.

Amador y yo planeamos nuestra boda hace aproximadamente un año y medio que nos comprometimos, y como queríamos que saliera Perfecto decidimos contratar a alguien para que así fuera, TERRIBLE ERROR.

Con información de El Mañana