La joven añadió que contó con todo un equipo que la ayudó para que luciera lo más espectacular posible en uno de los días más importantes de su vida.

“Los dos vestidos eran perfectos. El segundo vestido fue de Ángeles Godoy con quien llevo años de relación y me conoce a la perfección. Mi tocado fue de Casa Lucía y Bendita Novias. En principio pensé en recogerme el pelo pero no iba a ser yo, siempre lo tengo suelto y gracias a Fertz Pedraza y Beatriz Cisneros me veía como siempre quise. Peinado y maquillaje muy sencillo. Y el mejor wedding planner que se encargó de todo fue Gutiérrez Studio y la mejor fotografía de Yessica Cruz”, escribió.

Finalmente, la hija del ex presidente de México, comentó que, en todo momento, sintió la presencia de su mamá.

“La de mi madre y la de todos los que me cuidan desde el cielo. Nos casamos en la iglesia donde están los restos de mi familia y eso fue muy especial. Tanto así que entré a la iglesia con la canción que tengo con ellos (He live’s in you) de la mano de mi hermano. Llevo puesta la churumbela de mi mamá a diario conmigo. Todos estuvieron conmigo ahora y siempre”, concluyó.

Con Información de Comunicado