EU.-Luke de 25 años empezó a chatear con Steff, las cosas se dieron tan bien que unos cuantos días después se conocieron, quedando totalmente flechados el uno del otro. El joven dijo haberse enamorado de la personalidad realista y cariñosa de Steff, de 54 años.

ADVERTISEMENT

Ella, tiene cuatro hijos, pero no fue impedimento para que este joven le robara el corazón. Una luna de miel sobre hojuelas era la que se encontraban viviendo y tan solo seis meses después de haberse encontrado en persona por primera vez, Luke decidió proponerle matrimonio.

ADVERTISEMENT

«Mi madre y Steff tienen la misma edad, salvo unos meses. Algunas personas nos miran y piensan: «¿Es una relación muy rara entre madre e hijo?».

Como era de esperarse, su relación comenzó a levantar algunas voces de las personas a su alrededor. Sin embargo, la pareja ha dicho que siempre han contado con el apoyo de sus familiares y amigos. Ante estos comentarios, Luke y Steff se han mostrado sumamente contentos y fuertes. Asimismo, esperan inspirar a más parejas que al igual que ellas encontraron el amor sin importar la edad.

«No sólo estamos comprometidos, somos almas gemelas y mejores amigos. Algunas personas se vuelven paranoicas con la edad o lo que sea, pero yo no vi su edad. Sólo vi su personalidad, su corazón y su alma, y todo lo demás de ella. Me enamoré de ella por eso. Todo en ella es perfecto», dijo Luke.

«Mucha gente parece pensar que una relación con diferencia de edad tiene que ver con una manía sexual o un fetiche, y no es sólo eso. En nuestro caso no es así. Se trata de amor, afecto y unión en matrimonio», finalizó el próximo esposo.